C’est Décidé Je Deviens Un Connasse MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON. C’est Décidé Je Deviens Un Connasse MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 21:10 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. ROOM CITY ET PIED PLANCHE PRESENTENT Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une « connasse » ! Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs, pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs. C’est Décidé Je Deviens Un Connasse Votre billet est ici MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse 21.0

