Romain Olivieiro Dans Ailleurs MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON. Romain Olivieiro Dans Ailleurs MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 16:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. HIDALGO EVENTS PRESENTE Grandir à la campagne, travailler en école maternelle en passant par le spectacle équestre, c’est un parcours peu propice à la routine. Romain a quitté sa province natale pour voyager et découvrir ce qu’il se passait au-delà des champs. Pensait-il se retrouver au cœur d’une retraite spirituelle avec Ludo ? Forcément, les rencontres qui en découlent sont marquantes, parfois même atypiques, notamment lorsqu’une Magdalena un brin tendue croise votre chemin ! A travers des personnages colorés et pétillants, Romain dévoile son passage vers l’âge adulte semé d’imprévus, avec « Ailleurs », le récit d’un trentenaire légèrement naïf et un brin fleur bleue ! Romain Oliviero Romain Oliviero Votre billet est ici MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse 21.0

