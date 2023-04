Tibo Buat Dans Eldorado MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON.

HACIENDA RISA PRESENTE Pour réussir il faut partir ! Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ? Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête ! 62 000km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance dans ce « stand-up movie ». Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Avec l’acteur qu’est tellement près qu’on peut le toucher !* *Syntaxe approuvée dans les Ardennes. Tibo Buat Dans Eldorado

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

