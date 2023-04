Les Glandeurs Nature Elevés en Plein Air MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Les Glandeurs Nature Elevés en Plein Air MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 15:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

David Hardit productions (PLATESV-R-2021-002383/86) presente ce spectacle Néné est un parfait débile débordant d’énergie. Grand spécialiste de l’à peu près et du n’importe quoi, inventeur de techniques pas chères et de théories à la con !Bichoko est un sympathique ahuri, pas très courageux. Toujours occupé à ne rien faire – ce qu’il fait de mieux – il traverse la vie sans aucune angoisse existentielle.Néné et Bichoko sont des personnages comiques parce qu’ils n’ont pas conscience d’être à côté de la plaque. Les Glandeurs Nature ne sont pas des tricheurs ou des provocateurs. Ce sont de gentils incapables, bas de plafond et au regard dans lequel une veilleuse vacille sous l’effet de l’incompréhension. On retrouve nos deux compères dans une toute nouvelle comédie pleine de trouvailles burlesques et à la saveur clownesque très affirmée.L’alchimie particulière entre les deux personnages se révèle comme jamais dans la variété des situations proposées dans ce spectacle.Chacun a des choses à dire, parfois absurdes, parfois pleines de bon sens… et quand ils ne disent rien, ça s’entend quand même ! Le seul décor de la pièce est un banc qui sert de repère à nos deux loosers, toujours aussi attachants. La modernité des thèmes traités et le ton absurde des dialogues n’empêchent nullement qu’un accent particulier soit mis sur l’aspect visuel du spectacle ; c’est pourquoi la mise en scène s’attache ici à monter plutôt que d’expliquer car le spectateur n’est pas devant sa télé, il est au spectacle !!Cette pièce à sketches à la fois actuelle et intemporelle nous parle d’écologie, de sites de rencontres, d’abeilles, de crise économique, de moustiques et de notre place dans la vie… Les Glandeurs ne sont pas des perdants, mais ils ne sont pas prêts à tout pour gagner ! Réservation PMR : 09.83.87.40.32 Les Glandeurs Nature Elevés en Plein Air

Votre billet est ici

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

21.0

EUR21.0.

