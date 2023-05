PROFESSEUR T LA CIRQU’CONFERENCE MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON.

PROFESSEUR T LA CIRQU’CONFERENCE MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 22:10 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

SERVIR LES ARTS PRESENTE Une déclaration d’humour à la langue française. Un cours magistral qui vous fera adorer le français ! Le Professeur T n’en peut plus… Anglicismes, SMS, novlangue ou encore chansons de Jul… Pour lui, la langue française est en péril. Armé de son esprit espiègle, son humour dévastateur, son regard malicieux sur le monde et ses jeux de mots (plus ou moins) subtils, il s’est donné une mission : sauver la langue de Molière ! Venez découvrir cette délicieuse déclaration d’humour à notre langue. Entre Devos et De Groot, grâce à une écriture millimétrée et clownesque, ce jongleur de mots vous entraînera dans une folle conférence… pour faire le tour de la question. PROFESSEUR T LA CIRQU’CONFERENCE

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

