Ce N’est Pas De Votre Faute MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON.

SITA PRODUCTION PRESENTE Vous arrive-t-il parfois de vous sentir coupable? ou de faire des reproches à ceux que vous aimez? ou peut-être les deux? Cette conférence/spectacle vous permettra de vous débarrasser enfin de cette culpabilité inutile qui nous gâche la vie! Valérie Roumanoff commence sa conférence sur la culpabilité par une anecdote personnelle. Un spectateur fait irruption sur scène et n’aura de cesse de la contredire tout au long de son exposé. On découvre rapidement qu’il ne s’agit pas d’un spectateur lambda mais de son mari. La conférencière tente malgré tout de poursuivre sa démonstration dans laquelle elle prouve l’inutilité des reproches qu’on fait aux autres et de ceux qu’on se fait à soi-même. Arrivera-t-elle à aller jusqu’au bout de sa conférence sans faire de reproche à ce spectateur indésirable? Ce N’est Pas De Votre Faute

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

