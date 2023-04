En Panne De Toi MARELLE DES TEINTURIERS, 7 juillet 2023, AVIGNON.

En Panne De Toi MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 18:00 (2023-07-06 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Lili la parisienne et Tony le marseillais filent le parfait amour jusqu’au jour de la panne pile un mois avant leur mariage… Lili la parisienne et Tony le marseillais filent le parfait amour jusqu’au jour fatidique de la fameuse panne… Celle ci survient pile poil un mois avant leur mariage. Pour sauver leur couple, ils vont devoir se dépasser ! S’en remettre à des spécialistes plus délirants les uns que les autres, à une belle-soeur haute en couleurs, un coach de sport très original et même essayer la technologie de pointe ! Vont-ils venir à bout de cette panne ? Pour le savoir venez découvrir sur scène le couple le plus drôle et attachant que vous n’avez jamais vu… En Panne De Toi

Votre billet est ici

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici