Dive LA SCALA PROVENCE – 600, 30 janvier 2024, AVIGNON.

Dive LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 19:30 (2024-01-30 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Les Petites Heures Provence (L-D-2021-007353) présente : ce spectacle. Après le succès de Shiver et All I Need à La Scala Paris en janvier 2023, Edouard Hue marque le paysage de la danse par la puissance physique et la virtuosité sensible des sept interprètes de sa nouvelle chorégraphieDurée 1h00. Dive Dive

Votre billet est ici

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

32.5

EUR32.5.

Votre billet est ici