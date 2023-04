Comme Il Vous Plaira- Tournée LA SCALA PROVENCE – 600, 3 mai 2023, AVIGNON.

Comme Il Vous Plaira- Tournée LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 19:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

EXPANSION ARTISTIQUE 1-2-3-ESV-R2019-00172 présente : AVEC BARBARA SCHULTZ La pièce aux quatre Molières ! Connu pour ses drames, Shakespeare l’est moins pour ses comédies. Dans ce registre, Comme il vous plaira est un savant mélange d’aventure, d’amour, d’amitié, de passion, de jalousie et de rires ! D’un côté, un méchant duc qui a banni son frère et bientôt sa nièce Rosalinde, ne peut empêcher sa fille bien-aimée, Célia, de suivre sa cousine partie rejoindre les exilés dans la forêt d’Arden. De l’autre, deux frères dont l’aîné jalouse le cadet, Orlando, et qui finit lui aussi par le bannir. Un Orlando qui évidemment se retrouvera dans la forêt où il tombera follement amoureux de Rosalinde ! Barbara Schulz en jeune fille amoureuse, chassée et travestie, éclate de vivacité et embarque avec elle une troupe de comédiens-chanteurs-musiciens qui rivalise de virtuosité. Mise en scène avec talent par Léna Bréban, cette adaptation délicieusement festive et musicale de Comme il vous plaira se savoure comme un élixir de jeunesse ! De William Shakespeare Adaptation de Pierre-Alain Leleu Mise en scène de Léna Bréban Avec Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, Eric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte PMR : 02 35 68 48 91Tarif réduit pour : – de 18 ans, chômeurs, minimas sociaux COMME IL VOUS PLAIRA

Votre billet est ici

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

37.5

EUR37.5.

