SIAC Avignon 2023 Hall A Parc des Expos. 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON Avignon 13 – 15 octobre

Le salon de toutes les envies pour 3 jours dédiés à l’ART ! 13 – 15 octobre 1

Sur le SIAC / Salon International de l’Art Contemporain, vous ne rencontrerez que des professionnels, des peintres, des plasticiens, des aquarellistes, des sculpteurs, des mosaïstes, des photographes… qui vous présenteront leurs dernières créations. Vous allez en avoir « plein les yeux » ! Un véritable kaléidoscope de matières… l’huile et l’acrylique dansent avec les collages, l’aquarelle se marie avec le dessin, la terre flirtent avec le raku, le fer swingue avec le bronze, les matériaux composites s’associent avec le bois… un grand écart entre la figuration et l’abstraction, une pirouette entre le symbolique et le pop’art…

Sur le SIAC, pas de galerie. Uniquement des artistes qui exposent et vendent leurs œuvres « en direct ». Un parcours de visite atypique où tous les stands sont vus, sans aucune exception, offrant un confort de lecture des œuvres. Le public découvre ainsi les stands en toute tranquillité.

Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de cœur et se faire plaisir, autant de raisons qui motivent la visite de cette 1èr édition qui s’annonce déjà comme l’Evènement de l’automne à Avignon !

Infos pratiques

Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h

Samedi de 10 h à 20 h

Dimanche de 10 h à 19 h

Tarifs :

Normal : 10 €

Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupes 10 pers. min.)

Enfant gratuit jusqu’à 12 ans

Restauration sur place non-stop

En voiture : autoroute A7. Sortie péage 24 Avignon Sud. Le Parc des Expos. est situé à 3,8 km de la sortie. Parking gratuit sur le site

Contact :

Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA

13 Hameau du Mitan 13014 MARSEILLE

0608526141

Mail : e.genre@galeriephocea.com

Internet : https://www.siac-avignon.com

https://www.facebook.com/siacmarseille13

https://www.youtube.com/watch?v=-dMsKnBfYqo

https://www.youtube.com/watch?v=24zHJx3ejTQ

Hall A Parc des Expos. 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse