AVIGNON GEEK EXPO 2023 AVIGNON PARC EXPO, 11 février 2023, AVIGNON.

AVIGNON GEEK EXPO 2023 AVIGNON PARC EXPO. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 00:00. Tarif : 15.0 à 21.0 euros.

Billet valable 1 jour ou 2 jours Gratuit pour les moins de 6 ans AVIGNON GEEK EXPO 6Après cinq éditions couronnées de succès, Avignon Geek Expo revient en 2023 pour une sixième édition qui s’annonce tout aussi riche, voire plus, que les précédents évènements.Toujours dans une optique de satisfaire les « geek » de tous âges et de tous horizons, le salon s’attachera à proposer des animations et des invités divers et variés.Fans de cinéma, d’effets spéciaux et de séries, de manga, de comics, de gaming, de VR ou de Cosplay, tout le monde trouvera son compte durant le weekend du 11 et 12 février 2023.HORAIRES• Samedi 11 février 2023 : de 10h00 à 19h00• Dimanche 12 février 2023 : de 10h00 à 18h00TARIFS• Pass 1 Jour• Pass 2 Jours• Pass famille :2 Adultes + 2 enfants (De 6 ans à 12 ans)

Votre billet est ici

AVIGNON PARC EXPO AVIGNON CHEMIN DES FÉLONS Vaucluse

Billet valable 1 jour ou 2 jours Gratuit pour les moins de 6 ans

AVIGNON GEEK EXPO 6

Après cinq éditions couronnées de succès, Avignon Geek Expo revient en 2023 pour une sixième édition qui s’annonce tout aussi riche, voire plus, que les précédents évènements.

Toujours dans une optique de satisfaire les « geek » de tous âges et de tous horizons, le salon s’attachera à proposer des animations et des invités divers et variés.

Fans de cinéma, d’effets spéciaux et de séries, de manga, de comics, de gaming, de VR ou de Cosplay, tout le monde trouvera son compte durant le weekend du 11 et 12 février 2023.

HORAIRES

• Samedi 11 février 2023 : de 10h00 à 19h00

• Dimanche 12 février 2023 : de 10h00 à 18h00



TARIFS

• Pass 1 Jour



• Pass 2 Jours

• Pass famille :

2 Adultes + 2 enfants (De 6 ans à 12 ans)

. EUR15.0 15.0 euros

Votre billet est ici