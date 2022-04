Avignon et le théâtre, une longue histoire d’amour Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Avignon et le théâtre, une longue histoire d’amour Avignon, 25 avril 2022, Avignon. Avignon et le théâtre, une longue histoire d’amour Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon

2022-04-25 – 2022-04-25 10:30:00 Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale

Avignon Vaucluse Avignon Avec ce parcours guidé, partez sur les pas de cette longue et incroyable histoire d’amour qui lie Avignon et le sixième art ! +33 4 90 27 50 00 http://www.avignon-tourisme.com/ Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Ville Avignon lieuville Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Avignon et le théâtre, une longue histoire d’amour Avignon 2022-04-25 was last modified: by Avignon et le théâtre, une longue histoire d’amour Avignon Avignon 25 avril 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse