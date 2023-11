Maelle – Tournée CONFLENCE SPECTACLES, 21 mars 2024, AVIGNON.

Maelle – Tournée CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:30 (2024-02-01 au ). Tarif : 29.9 à 29.9 euros.

Après trois ans d’absence, la gagnante de The Voice signe son grand retour.Son premier album, Maëlle, était sorti à l’automne 2019, avec des titres mémorables comme « Sur un coup de tête » ou encore « Toutes les machines ont un cœur » (écrit par Zazie, son ancienne coach à The Voice). Cet automne, elle revient avec un second album dont le premier morceau dévoilé, Flash, laisse augurer d’un disque introspectif et lumineux. Avec une voix qui suscite toujours autant de frissons. Maelle

CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse

