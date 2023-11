Vepres de Mozart Messe de Schubert Solistes Choeur et Orchestre COLLEGIALE SAINT DIDIER, 19 novembre 2023, AVIGNON.

Vepres de Mozart Messe de Schubert Solistes Choeur et Orchestre COLLEGIALE SAINT DIDIER. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 16:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Schubert : Messe n°3 en si bémol majeur Op.141, D.324 . Raphaèle Andrieu, soprano . Françoise Bouillard, mezzo-soprano . Thierry Denante, ténor . Raphaël Marbaud, basse . Ensemble Vocal Campana . Ensemble Vocal Olivier Messiaen . Choeur L’Anacrouse . Ensemble instrumental . Jean-Paul Joly, direction Office le plus important aprés la messe, par sa signification liturgique et son impact religieux, les vêpres tiennent une place non négligeable dans l’oeuvre sacrée de Mozart. Pendant ses deux dernières années à Salzbourg, Mozart composa les deux grandes Vêpres dites «du Dimanche» et «du Confesseur», lesquelles comptent parmi les oeuvres majeures du compositeur. Composées chaque fois dans la même période de l’année – août 1779 et septembre 1780 – ces deux oeuvres ont chaque fois coïncidé avec la fête d’un confesseur non pontife plus qu’important à Salzbourg : celle de Saint Jérôme qui avait lieu le 30 septembre, autrement et patronymiquement dit, celle du prince Colloredo. Le 11 novembre 1815 Schubert commença de composer sa troisième messe, qui fut probablement exécutée pour la célébration de la Nativité dans la paroisse de Lichtental.

Votre billet est ici

COLLEGIALE SAINT DIDIER AVIGNON PLACE SAINT DIDIER Vaucluse

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici