Avignon Jazz Festival Cloître des Carmes, 31 juillet 2019 20:30, Avignon.

31 juillet – 5 août 2019 Sur place 24 € & 28 € https://www.tremplinjazzavignon.fr/, https://www.facebook.com/avignonjazzfestival/

Festival de Jazz

SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE ET DU PARTAGE

Cette 28ème édition de l’Avignon Jazz Festival vient nous rappeler le chemin parcouru depuis ce mois de juin 1992 au centre culturel de la Barbière, jalonné de ces rendez-vous réguliers qui se sont perpétués au jardin Agricol Perdiguier, dans la cour d’honneur du Palais des papes et bien sûr au cœur de ce sublime cloître des Carmes qui nous accueille encore aujourd’hui. Pendant toutes ces années, des femmes et des hommes tous bénévoles se sont investis pour mener à bien ce beau projet artistique et humain. Certains nous ont quittés, d’autres sont toujours là, d’autres encore nous ont rejoint, et malgré les changements, les évolutions, les passages de relais, la belle aventure continue…Cette année, c’est sous le signe de la rencontre et du partage que nous avons construit notre programmation.

La rencontre attendue du Tremplin Jazz entre un public passionné et six formations de jeunes musiciens européens qui portent l’avenir du jazz en essayant de conjuguer au présent le jazz d’hier et de demain, un moment intense de partage et d’émotion. En ouverture, la magie d’une première rencontre avec cette année une jeune chanteuse américaine, Hailey Tuck, une coupe à la Louise Brooks, un look vintage et surtout la découverte d’une voix rare, singulière, délicieusement rétro, entre pop anglaise et jazz des années trente.

Autre moment jubilatoire avec Emile Parisien, un des musiciens parmi les plus inspirés et inventifs de la scène jazz européenne. Une rencontre, comme un pont jeté entre deux générations, où le saxophoniste invite, le temps d’une soirée, le légendaire Michel Portal au sein de son quintet Sfumato. Lorsque deux souffleurs de cette envergure jouent ensemble, la différence d’âge s’aplanit, les influences et les styles se conjuguent, pour nous offrir des séquences musicales d’une rare puissance, comme si le jazz détenait le secret de l’éternelle jeunesse.

Et enfin « Rymden » ! Une ultime rencontre comme une éclosion, une renaissance, la survivance du trio mythique scandinave « e.s.t », un des groupes les plus innovants et incontestés de la scène jazz européenne des années 2000, stoppé en pleine gloire avec la disparition tragique de son pianiste iconique Esbjörn Svensson. Il fallait un musicien aussi emblématique que Bugge Wesseltoft pour s’assoir au piano laissé vacant aux côtés de Dan Berglund et Magnus Öström, et reprendre le voyage et l’exploration de nouveaux espaces de création musicale.

Et il y a d’autres rencontres que l’on oublie parfois d’évoquer tant elles sont ancrées dans le paysage de l’Avignon Jazz Festival. Ce sont ces instants impromptus entre musiciens, bénévoles et public dans les coursives du cloître après les concerts. Des moments privilégiés d’échanges et de partages que l’on espère toujours plus festifs et pour encore de nombreuses années.

Les Co-présidents

Eymenier Michel, Louis-Eloi Gilles

Cloître des Carmes Place des Carmes 84000 Avignon 84000 Avignon Saint-Jean Vaucluse

mercredi 31 juillet 2019 – 20h30 à 21h30

jeudi 1er août 2019 – 00h00 à 01h00

jeudi 1er août 2019 – 20h30 à 21h30

vendredi 2 août 2019 – 00h00 à 01h00

vendredi 2 août 2019 – 20h30 à 21h30

samedi 3 août 2019 – 00h00 à 01h00

samedi 3 août 2019 – 20h30 à 21h30

dimanche 4 août 2019 – 00h00 à 01h00

dimanche 4 août 2019 – 20h30 à 21h30

lundi 5 août 2019 – 00h00 à 01h00