Avignon Off Mathieu Stepson – Imprevisible CINEVOX – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-17 à 21:25 (2023-07-17 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

14.3 PRODUCTIONS (LIC.2-1006779) présente : ce spectacle. Plus qu’un spectacle, une expérience… Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu à l’étrange sensation d’avoir déjà vécu le spectacle de ce soir, mais hier soir… En retrouvant un indice dans sa poche, il n’a plus de doute, ce n’est ni une impression, ni un rêve… Il décide alors de noter tous ses souvenirs sur la première chose qu’il a sous la main, un journal … et entre avec sur scène pour revivre cette soirée. Le public sera t’il IMPREVISIBLE !?… Avec un style actuel et dynamique, Mathieu STEPSON passionné par la magie et le cinéma, réalise ici un one man show surprenant fondé sur une mise en scène innovante et originale… À sa façon, Mathieu aborde l’univers de la magie et du mentalisme au travers d’un scénario tiré de science-fiction. Il à puisé son inspiration dans des films tels que «Retour vers le futur», «Projet Almanac» ou encore « Le prestige» de Christopher Nolan. Jouant avec l’attention de son public et sa perception des choses, Mathieu Stepson signe avec Imprévisible, un show de magie très actuel ! Mise en scène : Clément Naslin et Mathieu Stepson Avec la participation de Emmerich Monet Mathieu Stepson

CINEVOX – SALLE 2 AVIGNON 22 PLACE DE L’HORLOGE Vaucluse

