Avignon Off – Christophe Alévêque « Vieux Con » CINEVOX – SALLE 2, 9 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off – Christophe Alévêque « Vieux Con » CINEVOX – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-09 à 18:15 (2023-07-09 au ). Tarif : 27.35 à 27.35 euros.

20h40 Productions (2-1117634) présente ce spectacle. CHRISTOPHE ALEVEQUEVieux Con Christophe Alévêque tente d’expliquer le monde à son petit dernier. Un monde pasteurisé et anxio­gène où l’on vous sauve la vie en la pourrissant. Avec ses petits poings et le cerveau disponible qui lui reste, il est entré en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée. La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limites, lui non plus. En libre penseur, il est entré en résistance. À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con. Et vous ? Venez vous tester. « Christophe A/évêque ne change pas la réalité, mais le regard que l’on peut porter sur elle. Il le fait avec un humour fédérateur, omniprésent et ravageur, d’autant plus irrésistible et essentiel, qu’au delà de l’expression d’un véritable ras-le-bol, il nous livre un magnifique et retentissant message d’amour. » – TATOUVU Ecrit et interprété par Christophe AlévêqueMise en scène Philippe SohierDurée : 1h20 Christophe Alévêque Christophe Alévêque

CINEVOX – SALLE 2 AVIGNON 22 PLACE DE L’HORLOGE Vaucluse

