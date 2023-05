Avignon Off – Christophe Alévêque « Revue de Presse » CINEVOX – SALLE 2, 8 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off – Christophe Alévêque « Revue de Presse » CINEVOX – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-08 à 18:15 (2023-07-08 au ). Tarif : 27.35 à 27.35 euros.

20h40 Productions (PLATESV-R-2021-006130/31) présente ce spectacle. CHRISTOPHE ALEVEQUERevue de presse Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. S’il s’acharne encore à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer. Il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse, il fait sa revue. Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre-feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression totale. Salvateur ! De et avec Christophe Alévêque « Exutoire face à la folie du monde, thérapie collective pour citoyens déboussolés, le spectacle de Christophe Alévêque, insolent et revigorant, tient sa promesse :on en ressort plus léger que quand on est entré, avec une furieuse envie de se déconnecter de l’info en continu. » – LE MONDEDurée : 1h20 Christophe Alévêque Christophe Alévêque

CINEVOX – SALLE 2 AVIGNON 22 PLACE DE L’HORLOGE Vaucluse

