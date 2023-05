Avignon Off Gabor et les Chapeaux Rouillés CINEVOX – SALLE 2, 8 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off Gabor et les Chapeaux Rouillés CINEVOX – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-08 à 11:55 (2023-07-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Durée : 1h30Pitch :Dans un monde où toute forme de vie semble avoir disparu, Gabor, personnage solitaire et fantastique, doit terminer la construction d’une machine appelée « Harmonie ».C’est elle qui doit lui permettre de retrouver l’Humanité.Aidé de ses amis (imaginaires ?), les chapeaux rouillés, il poursuit sa mission en chantant, au cours d’un voyage féérique où le public est d’abord embarqué clandestinement. Mais jusqu’à quand ?Avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, on finit forcément par se retrouver…Éveillés, émerveillés !Un spectacle familial et novateurDans un décor empruntant au steampunk, fait de récupération et de détournements d’objets, et auquel viennent s’ajouter des effets spéciaux faisant appel aux nouvelles technologies, Gabor évolue seul en scène.Enfin presque seul, puisqu’il est accompagné de 3 musiciens virtuels, issus de son imaginaire, et interagissant avec lui.Et si l’on tient compte des 4 personnages, bien réels, qui gravitent autour de la scène et participent à l’histoire, c’est finalement à 8 que ce seul en scène se joue…Comme un rêve mécanique et enchanteur.Les spectateurs ne s’y trompent pas :« Saint Exupéry a présenté le Petit Prince à Tim Burton » Gabor

Votre billet est ici

CINEVOX – SALLE 2 AVIGNON 22 PLACE DE L’HORLOGE Vaucluse

22.0

EUR22.0.

