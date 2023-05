Avignon Off Les Jumeaux – Bonjour, Au revoir, S’il vous plait, Merci. CINEVOX – SALLE 2, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off Les Jumeaux – Bonjour, Au revoir, S’il vous plait, Merci. CINEVOX – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 18:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

20h40 Productions (PLATESV-R-2021-006130 / 006131) présente : ce spectacle Dans leur nouveau spectacle « Bonjour, Au revoir , S’il vous plait, Merci. » Steeven et Christopher se livrent comme jamais. Les deux frangins vous diront tout de leur double vie, des bébés qu’ils étaient aux papas qu’ils sont devenus. Venez partager un grand Moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce. Et qui ne ressemble à aucun autre ! De Steeven et Christopher Demora Avignon Off Les Jumeaux – Bonjour, Au revoir, S’il vous plait, Merci.

Votre billet est ici

CINEVOX – SALLE 2 AVIGNON 22 PLACE DE L’HORLOGE Vaucluse

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici