Salon & Spectacles de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon – Mars 2023 avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

Salon & Spectacles de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon – Mars 2023 avignon, 3 mars 2023 19:00, Avignon. 3 – 5 mars Sur place 10 https://www.billetweb.fr/salon-et-spectacles-de-lerotisme

Faites-vous plaisir ! Venez découvrir ce nouvel événement de l’érotisme le temps d’un week-end plein de surprises les 03 et 04 mars 2023 au Parc des Expositions d’Avignon Les Spectacles de l’Erotisme et le Salon du Bien-être ouvrent leurs portes les 03 et 04 mars 2023 au Parc des Expositions d’Avignon (interdit aux – de 16 ans) Entrée : 10€ – Billetterie : https://www.billetweb.fr/salon-et-spectacles-de-lerotisme ou sur place Votre entrée vous donne accès aux 2 jours, à tous les stands du salon et aux shows non-stop – Bar gogo – Stands de jouets coquins et de lingeries sexy – 100 exposants bien-être et arts divinatoires – Pole dance hommes et femmes – Spectacles hot sur la grande scène (+ de 16 ans) – Strip-tease privé (+ de 18 ans) ➡️ INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 03 mars de 19h00 à 01h00 Samedi 04 mars de 14h00 à 01h00 Restauration sur place : Espace food trucks sucré salé Lieu de l’évènement : Avignon Parc Expo – Chemin des Felons, 84140 Avignon Organisateur : Kamatour Facebook : https://www.facebook.com/Kamatourspectacleserotisme Evénement facebook : https://www.facebook.com/events/5882356755163685/ Site web : http://kamatour.com/ avignon chemin des felons 84000 Avignon Quartier Agroparc Vaucluse vendredi 3 mars – 19h00 à 23h59

samedi 4 mars – 14h00 à 23h59

dimanche 5 mars – 00h00 à 01h00

Détails Heure : 19:00 - 01:00 Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu avignon Adresse chemin des felons Ville Avignon Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville avignon Avignon Departement Vaucluse

avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Salon & Spectacles de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon – Mars 2023 avignon 2023-03-03 was last modified: by Salon & Spectacles de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon – Mars 2023 avignon avignon 3 mars 2023 19:00 Avignon Avignon

Avignon Vaucluse