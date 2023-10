Visite d’Architecture Les Halles sportives Génicoud à Avignon Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Visite d’Architecture Les Halles sportives Génicoud à Avignon Avignon Avignon, 14 octobre 2023, Avignon. Visite d’Architecture Les Halles sportives Génicoud à Avignon Samedi 14 octobre, 11h00 Avignon Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE, la Ville d’Avignon, et Daniel Fanzutti, architecte, animeront une visite des Halles Sportives Génicoud, réalisation lauréate du 1er Prix Catégorie Architecture du Prix Départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement. Rendez-vous sur le parvis des Halles, le samedi 14 octobre à 11h. Avignon 18 bis Av. du Blanchissage Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Rdv sur le Parvis des Halles au droit de l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

