Déambulation Avignon Intra-Muros Avignon Avignon, 21 juin 2023, Avignon.

De 19h30 à 23h30 Oumpack présente :

Envie de vibrer sur les rythmes afro-brésiliens de la batucada avignonnaise « OUMPACK » ? Venez déambuler avec nous dans la bonne humeur !

Notre batucada s’est formée en 2005 près d’Avignon (Les Angles, commune du Gard) avec une poignée de musiciens amateurs accompagnés d’un musicien professionnel. Après quelques tours de chauffe, les premiers rythmes afro brésiliens étaient nés et avec eux une dizaine de morceaux traditionnels, de rythmes ré-arrangés pour batucada et surtout de compositions créées par Serge INNOCENT, arrangeur-compositeur et super chef d’Oumpack.

Nos instruments : surdos, répinique, caisse claire, tambourim, agogo et chocalho.

A ce jour, une trentaine de percussionnistes anime avec joie la batucada qui joue pour différents événements de la région : carnavals, fêtes associatives, festivals, fêtes de village… Alors venez écouter et ressentir toute la chaleur et les vibrations des sons traditionnels brésiliens… !

(1) Statique Place du Palais : 19h30 – 20h

(2) Statique angle rue de la république et rue viala : 21h – 21h30

(3) Déambulation entre Place des Corps Saints et Rue des

Teinturier à l’angle rues philonarde et bonneterie : 23h- 23h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

