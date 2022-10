RÉSIDENCE FRAMES – Série Fiction – format court Avignon, 8 janvier 2023, Avignon.

FRAMES est heureux de s’associer à ARTE pour la création d’une nouvelle résidence autour de la fiction courte verticale à destination des plateformes sociales. Fin des candidatures 31 octobre.

La résidence se tiendra du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023 à Avignon.

Cet appel à projets s’adresse aux vidéastes portant un projet sériel de fiction courte au format vertical (9:16) et à destination des plateformes sociales.

Les huit candidats et candidates sélectionnés participeront à la résidence organisée par ARTE et le Frames début janvier. Ils seront alors entourés de mentors et intervenants, tous et toutes professionnels de l’audiovisuel. Ponctuée d’ateliers autour de la création (écriture, réalisation, etc…), et de la production (accompagnement, pitch, etc…), la résidence est aussi un moment de rencontre entre créateurs et créatrices, qui permet l’échange et la réflexion.

À l’issue de la résidence, une session de pitchs permettra de présenter le travail des vidéastes à un jury composé de professionnels. Ce dernier pourra interroger les candidats sur leur projet pour mieux en comprendre les intentions, et ces retours permettront aux vidéastes d’affiner leur proposition.

Le projet qui remportera le coup de cœur du jury fera l’objet d’un engagement en développement avec ARTE France.

Cette résidence, élaborée en collaboration avec Arte, bénéficie également du soutien du réseau de partenaires du Frames : Youtube, SACD, La Guilde des Vidéastes, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Le Grand Avignon ainsi que La ville d’Avignon.

Les 8 candidat.e.s sélectionnés seront pris en charge pour leur déplacement, leur hébergement et la restauration.

Projet de fiction : sériel, épisode entre 1 et 10 minutes

Format : vertical 9:16

Pour qui : Vidéaste déjà présent sur au moins une plateforme gratuite en ligne ou réseaux sociaux

Dates de l’appel à projet du 5 septembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2022



