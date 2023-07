Cet évènement est passé La Cigale et la Fourmi (et autres fables) Atypik théâtre Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

16 – 29 juillet
Dodo et Rémi sont deux amis qui n'ont qu'un rêve : devenir des stars du rock.

Ce soir, ils donnent un concert… Sauf que le public n’est pas venu voir du rock mais un spectacle sur les Fables de Jean de La Fontaine !

Problème : ils ne savent même pas qui c’est…

Les deux acolytes vont alors improviser à l’aide du public et de leur imagination débordante un spectacle haut en couleur qui détourne de façon clownesque ces grands classiques.

Atypik théâtre
95 Rue de la Bonneterie, 84000 Avignon

