Aviatrices de l’épopée CAUDRON Musée des Frères Caudron Rue, samedi 18 mai 2024.

Aviatrices de l’épopée CAUDRON A 18h30, assistez à une petite conférence qui met à l’honneur quelques aviatrices ayant marqué les débuts de l’aviation sur appareils Caudron et Potez. Complétez ensuite votre balade avec la visite l… Samedi 18 mai, 18h30 Musée des Frères Caudron Entrée libre et gratuite

A 18h30, assistez à une petite conférence qui met à l’honneur quelques aviatrices ayant marqué les débuts de l’aviation sur appareils Caudron et Potez. Complétez ensuite votre balade avec la visite libre du musée.

Musée des Frères Caudron 10 place Anatole Gossellin, 80120 Rue Rue 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 25 69 94 http://www.rue-baiedesomme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03-22-25-69-94 »}] Ce musée, installé dans les locaux de l’Office du Tourisme de Rue, évoque la vie des frères Caudron, pionniers de l’aviation en Picardie. Se passionnant très tôt pour les essais des frères Wright, ils décident de les imiter et commencent à construire leurs avions après leurs essais réalisés en 1909. Rapidement, leur production connait le succès et ils équipent l’armée française de leurs biplans… Ce musée regroupe de nombreux documents personnels, bronzes, trophées, maquettes. Ils permettent de retracer cette fantastique aventure industrielle.

