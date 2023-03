VIDE GRENIER de l’AVF AVF Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

VIDE GRENIER de l’AVF AVF, 1 avril 2023, Orléans. VIDE GRENIER de l’AVF 1 et 2 avril AVF Entrée libre et gratuite L’AVF (Accueil des Villes Françaises) organise dans ses locaux ,11 rue des Pastoureaux à Orléans, son VIDE -GRENIER .

Ni livres, ni vêtements : objets décoratifs, accessoires de mode…

Dépôt : uniquement pour les adhérents.

Vente ouverte à tous , au profit de l ‘AVF.

SAMEDI 1er AVRIL et DIMANCHE 2 AVRIL de 10H à 17H

Renseignements :

Adresse de vente : 11, rue des Pastoureaux 45000 Orléans

Tél : 02 38 62 22 82 (répondeur consulté régulièrement)

Mail : avforleans@wanadoo.fr AVF 11 rue des pastoureaux 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238622282 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675376806 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683211826 »}] [{« link »: « mailto:avforleans@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 vide grenier AVF

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu AVF Adresse 11 rue des pastoureaux 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville AVF Orléans

AVF Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VIDE GRENIER de l’AVF AVF 2023-04-01 was last modified: by VIDE GRENIER de l’AVF AVF AVF 1 avril 2023 AVF Orléans orléans

Orléans Loiret