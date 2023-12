Marché de Noël AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte, 4 décembre 2023, Avezac-Prat-Lahitte.

Avezac-Prat-Lahitte,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous dans la cour de l’école pour le Marché de Noël de l’Association des parents d’élèves.

Vente de décorations de Noël et de pâtisseries réalisés par les enfants..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 14:00:00. .

AVEZAC-PRAT-LAHITTE Dans la cour de l’école

Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us in the schoolyard for the Parents’ Association Christmas Market.

Sale of Christmas decorations and pastries made by the children.

Únete a nosotros en el patio del colegio para el Mercadillo de Navidad de la Asociación de Padres.

Venta de adornos navideños y repostería elaborada por los niños.

Treffpunkt im Schulhof für den Weihnachtsmarkt der Elternvereinigung.

Verkauf von Weihnachtsdekorationen und Gebäck, das von den Kindern hergestellt wurde.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65