La Buchoa de Lahitte : Descente en caisses à savon AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte, 9 septembre 2023, Avezac-Prat-Lahitte.

Avezac-Prat-Lahitte,Hautes-Pyrénées

Ça sera le grand jour pour tous les courageux et courageuses qui voudront se lancer à la célèbre descente de caisse à savon de La Buchoa de Lahitte.

Nous mettrons bientôt le programme et les infos nécessaire à votre disposition.

Vous pouvez désormais commencer la fabrication des machines !

Tout bénévoles et volontaires sont les bienvenues pour nous aider à vous préparer une journée mémorable !!.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

AVEZAC-PRAT-LAHITTE Au village

Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s the big day for all the brave men and women who want to take part in the famous La Buchoa de Lahitte soapbox race.

We’ll soon be putting the program and all the info you need at your disposal.

You can now start building the machines!

All volunteers are welcome to help us prepare a memorable day!

Es el gran día para todos los valientes que quieran participar en la famosa carrera de soapbox de La Buchoa de Lahitte.

Pronto pondremos a tu disposición el programa y toda la información que necesites.

¡Ya podéis empezar a construir las máquinas!

¡Todos los voluntarios son bienvenidos para ayudarnos a preparar un día memorable!

Heute ist der große Tag für alle Mutigen, die sich an der berühmten Seifenkistenfahrt La Buchoa de Lahitte beteiligen wollen.

Wir werden Ihnen bald das Programm und die nötigen Informationen zur Verfügung stellen.

Sie können nun mit der Herstellung der Maschinen beginnen!

Alle Freiwilligen sind herzlich eingeladen, uns bei der Vorbereitung eines unvergesslichen Tages zu helfen!

