Fête de la Saint-Barthélémy AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte, 25 août 2023, Avezac-Prat-Lahitte.

Avezac-Prat-Lahitte,Hautes-Pyrénées

Après une édition remplie de surfeurs, on reste dans le thème :

Les jeunes d’Avezac vous accueillent dans leur port de pêche pour les fêtes de la Saint-Barthélémy d’Avezac.

Vendredi 25/08 :

À partir de 19h30, Apéro-Tapas animé par les Boléros Burgais, qui laissera la place vers 22h30 à une grande soirée rock avec Voix sans Issue.

Samedi 26/08 :

À partir de 13h30, concours de pétanque en doublettes, qui se poursuivra, à 19h, par un apéro en musique Chez Félicat. La soirée musique Rock dès 23h sera assurée par Motel.

Dimanche 27/08 :

À 10h30, la messe sera suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts. Le bal non-stop musette et variétés, assuré par Swing Avenue, débutera à 20h.

Lundi 28/08 : C’est Chez Félicat que ça se passe… Concours de pétanque LOCAL à 13h30, suivi d’une soirée musique.

Mardi 29/08 :

Dès 19h, Apéro et Monjetada animés par Monsieur Greg et à la tombée de la nuit, feu d’artifice..

2023-08-25 fin : 2023-08-29 . .

AVEZAC-PRAT-LAHITTE village

Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



After an edition full of surfers, we’re keeping with the theme:

The young people of Avezac welcome you to their fishing port for the Saint-Barthélémy d’Avezac celebrations.

Friday 25/08:

Starting at 7:30pm, Apéro-Tapas with Les Boléros Burgais, followed at 10:30pm by a big rock party with Voix sans Issue.

Saturday 26/08 :

From 1:30pm, pétanque doubles competition, followed by a musical aperitif at Chez Félicat at 7pm. Rock music at 11pm with Motel.

Sunday 27/08:

At 10:30 a.m., mass will be followed by a wreath-laying ceremony at the war memorial. The non-stop musette and variety dance, provided by Swing Avenue, starts at 8pm.

Monday 28/08: Chez Félicat is the place to be… LOCAL pétanque competition at 1:30pm, followed by an evening of music.

Tuesday 29/08:

From 7pm, Apéro and Monjetada hosted by Monsieur Greg, followed by fireworks at dusk.

Tras una edición repleta de surfistas, seguimos con el tema:

Los jóvenes de Avezac te dan la bienvenida a su puerto pesquero con motivo de las fiestas de Saint-Barthélémy d’Avezac.

Viernes 25/08:

A partir de las 19.30 h, Apéro-Tapas a cargo de Les Boléros Burgais, que dará paso hacia las 22.30 h a una gran noche de rock con Voix sans Issue.

Sábado 26/08:

A partir de las 13.30 h, competición de dobles de petanca, seguida a las 19 h de un aperitivo musical en Chez Félicat. Música rock a las 23 h con Motel.

Domingo 27/08:

A las 10.30 h, misa seguida de una ceremonia de colocación de coronas en el memorial de guerra. A las 20:00 horas, baile de variedades y musette a cargo de Swing Avenue.

Lunes 28/08: Chez Félicat… Competición local de petanca a las 13h30, seguida de una velada musical.

Martes 29/08:

A partir de las 19 h, aperitivo y monjetada a cargo de Monsieur Greg y al anochecer, fuegos artificiales.

Nach einer Ausgabe voller Surfer bleiben wir beim Thema :

Die Jugendlichen von Avezac begrüßen Sie in ihrem Fischerhafen zu den Feierlichkeiten der Saint-Barthélémy d’Avezac.

Freitag, 25/08 :

Ab 19:30 Uhr, Apéro-Tapas mit Musik von Les Boléros Burgais, die gegen 22:30 Uhr Platz für einen großen Rockabend mit Voix sans Issue machen.

Samstag, 26/08 :

Ab 13.30 Uhr, Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, der um 19 Uhr mit einem Aperitif mit Musik im Chez Félicat fortgesetzt wird. Der Abend mit Rockmusik ab 23 Uhr wird von Motel gestaltet.

Sonntag, 27.08:

Um 10:30 Uhr findet die Messe statt, gefolgt von der Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal. Um 20 Uhr beginnt der Non-Stop-Musette- und Varieté-Ball, der von Swing Avenue veranstaltet wird.

Montag, 28.08.: Bei Chez Félicat geht es rund… LOCAL-Pétanque-Wettbewerb um 13:30 Uhr, gefolgt von einem Musikabend.

Dienstag, 29/08 :

Ab 19 Uhr, Apéro und Monjetada, moderiert von Monsieur Greg, und bei Einbruch der Nacht Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65