Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? SQY Cub, 10 mars 2022, Guyancourt. Avez-vous le profil d’un entrepreneur ?

SQY Cub, le jeudi 10 mars à 09:00

**Atelier-jeu** – Places limitées ! Vous avez envie de vous lancer dans l’entrepreneuriat mais vous ne savez pas si vous êtes « fait pour ça » ? Participez à notre jeu collaboratif et projetez-vous dans le métier d’entrepreneur !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Céline Le Roux et Morgan Salain, SQY SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt Departement Yvelines

SQY Cub Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? SQY Cub 2022-03-10 was last modified: by Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? SQY Cub SQY Cub 10 mars 2022 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines