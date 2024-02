Avez-vous le bec sucré ? Grenade-sur-l’Adour, mardi 19 mars 2024.

Avez-vous le bec sucré ? Grenade-sur-l’Adour Landes

Bienvenue dans l’univers sucré de la pâtisserie créative ! Mon atelier NumberCake est l’occasion parfaite de libérer votre créativité et de maîtriser l’art de la confection d’un gâteau unique et délicieux. Le NumberCake, c’est bien plus qu’un gâteau, c’est une œuvre d’art comestible ! Apprenez à assembler et à décorer stratégiquement des couches de délices sucrés pour créer un gâteau personnalisé, aussi beau que bon. Rejoignez-moi pour une expérience gustative inoubliable. Que vous soyez novice ou passionné de pâtisserie, Fabienne, spécialisée dans le cake design vous guidera à travers chaque étape, partageant des astuces et des secrets pour obtenir un résultat aussi savoureux que magnifique. Et en plus avec des fruits de saison ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:30:00

fin : 2024-03-19 16:30:00

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-paysgrenadois.fr

L’événement Avez-vous le bec sucré ? Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Grenade