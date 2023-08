Cinéma Laruns : Blue Beetle Aveue de la Gare Laruns, 2 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 08min / Action, Aventure, Science fiction

De Angel Manuel Soto

Par Gareth Dunnet-Alcocer

Avec Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

Fraîchement diplômé de l’université, Jaime Reyes rentre chez lui, plein d’ambitions, mais il découvre que la situation a bien changé depuis son départ. Tandis qu’il cherche sa place dans le monde, le destin s’en mêle : Jaime se retrouve par hasard en possession du Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre. Dès lors que le Scarabée choisit de faire de Jaime son hôte, le jeune homme se voit revêtu d’une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jaime qui devient le super-héros Blue Beetle ….

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Aveue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h 08min / Action, Adventure, Science fiction

By Angel Manuel Soto

By Gareth Dunnet-Alcocer

With Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

Fresh from university, Jaime Reyes returns home full of ambition, only to find that things have changed since he left. As he searches for his place in the world, fate intervenes: Jaime stumbles into possession of the Scarab, an ancient relic of alien biotechnology. As soon as the Scarab chooses Jaime as its host, the young man is clad in an extraordinary suit of armor that grants him extraordinary? and unpredictable powers. Everything changes for Jaime, who becomes the superhero Blue Beetle?

2h 08min / Acción, Aventura, Ciencia ficción

Por Angel Manuel Soto

Por Gareth Dunnet-Alcocer

Protagonizada por Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

Recién salido de la universidad, Jaime Reyes vuelve a casa lleno de ambición, sólo para descubrir que las cosas han cambiado desde que se fue. Mientras busca su lugar en el mundo, el destino interviene: Jaime se encuentra por casualidad en posesión del Escarabajo, una antigua reliquia de biotecnología extraterrestre. Cuando el Escarabajo elige a Jaime como huésped, el joven se viste con una extraordinaria armadura que le otorga poderes extraordinarios… e impredecibles. Todo cambia para Jaime, que se convierte en el superhéroe Blue Beetle?

2h 08min / Action, Abenteuer, Science Fiction

Von Angel Manuel Soto

Von Gareth Dunnet-Alcocer

Mit Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

Frisch von der Universität kehrt Jaime Reyes voller Ambitionen nach Hause zurück, doch er muss feststellen, dass sich die Situation seit seiner Abreise stark verändert hat. Auf der Suche nach seinem Platz in der Welt kommt ihm das Schicksal in die Quere: Jaime gelangt zufällig in den Besitz des Skarabäus, einem uralten Relikt außerirdischer Biotechnologie. Als der Skarabäus Jaime zu seinem Wirt macht, wird der junge Mann mit einer außergewöhnlichen Rüstung ausgestattet, die ihm außergewöhnliche und unvorhersehbare Kräfte verleiht. Jaime wird zum Superhelden Blue Beetle

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées