Bohain-en-Vermandois Héros de la seconde main ! AVES-La Co’Cotte Bohain-en-Vermandois, 20 octobre 2023, Bohain-en-Vermandois. Héros de la seconde main ! Vendredi 20 octobre, 09h00 AVES-La Co’Cotte Entendez-vous ce bruit ?

…

C’est le son des outils qui tintent pour sauver des objets autrefois condamnés !

Préparez-vous à devenir des artisans de l’écologie pour défendre notre planète contre le gaspillage.

Bienvenue aux Journées Nationales de la réparation ! C’est une journée où la seule limite est notre imagination et où le pouvoir de la réparation est entre nos mains.

A vos tournevis ! C’est le moment de sortir nos outils, et de mettre vos compétences à l’épreuve ! AVES-La Co’Cotte 02110 Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 02110 6 rue Marcelin Berthelot Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois

