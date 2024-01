Sortie nature : Fabriquer des jeux et des jouets avec la nature Avernes-Saint-Gourgon, vendredi 9 août 2024.

Sortie nature : Fabriquer des jeux et des jouets avec la nature Avernes-Saint-Gourgon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 14:30:00

fin : 2024-08-09 16:30:00

Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos ancêtres. Land Art et bricolage nature seront pour nous les bases de cet après-midi artistique.

Si nos créations seront pour la plupart éphémères, nous repartirons tout de même avec bien plus que des souvenirs.

A partir de 6 ans.

Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle.

RDV devant l’église Saint-Cyr d’Estrancourt

Avernes-Saint-Gourgon 61470 Orne Normandie



L’événement Sortie nature : Fabriquer des jeux et des jouets avec la nature Avernes-Saint-Gourgon a été mis à jour le 2024-01-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault