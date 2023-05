Marche gourmande Salle islea, 9 juillet 2023, Avermes.

Venez célébrer les 20 ans de l’Amicale des Randonneurs Avermois lors d’une marche gourmande à Avermes ! Un parcours de 10 km vous attend avec 3 escales gourmandes, 2 ravitaillements et un délicieux plateau repas à l’arrivée..

2023-07-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-09 . .

Salle islea

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the 20th anniversary of the Amicale des Randonneurs Avermois during a gourmet walk in Avermes! A 10 km course is waiting for you with 3 gourmet stops, 2 refreshments and a delicious meal tray at the arrival.

Venga a celebrar el 20º aniversario de la Amicale des Randonneurs Avermois durante un paseo gastronómico en Avermes Le espera un recorrido de 10 km con 3 paradas gastronómicas, 2 avituallamientos y una deliciosa comida al final.

Feiern Sie das 20-jährige Bestehen der Amicale des Randonneurs Avermois bei einem Gourmet-Marsch in Avermes! Es erwartet Sie eine 10 km lange Strecke mit 3 Gourmet-Stopps, 2 Verpflegungsstationen und einer leckeren Mahlzeit am Ziel.

