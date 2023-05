Fête des quartiers Mairie d’Avermes, 10 juin 2023, Avermes.

Venez célébrer la fête des quartiers ! Une occasion unique de rencontrer vos voisins dans une ambiance festive et conviviale. Profitez des animations musicales et de l’apéritif offert par la municipalité..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Mairie d’Avermes Place Claude Wormser

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the neighbourhood party! A unique opportunity to meet your neighbors in a festive and friendly atmosphere. Enjoy musical entertainment and an aperitif offered by the municipality.

¡Venga a celebrar la fiesta del barrio! Una oportunidad única para conocer a sus vecinos en un ambiente festivo y amistoso. Disfrute de la animación musical y de un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento.

Feiern Sie mit uns das Fest der Nachbarschaften! Eine einmalige Gelegenheit, Ihre Nachbarn in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu treffen. Genießen Sie die musikalischen Darbietungen und den von der Stadtverwaltung angebotenen Aperitif.

Mise à jour le 2023-05-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région