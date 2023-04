Festiv’Alléla 2023 – Ragna-röck Party Chemin de Seganges, 9 juin 2023, Avermes.

Profitez d’un week-end convivial avec deux soirées de concerts et un après-midi de spectacles. Découvrez des groupes de musiques de styles variés, des spectacles de cirque, des stands d’artisanat local et bien plus encore !.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Chemin de Seganges Festiv Allela

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a friendly weekend with two nights of concerts and an afternoon of performances. Discover music groups of various styles, circus shows, local craft booths and much more!

Disfrute de un agradable fin de semana con dos noches de conciertos y una tarde de actuaciones. Descubra una gran variedad de grupos musicales, espectáculos de circo, puestos de artesanía local ¡y mucho más!

Genießen Sie ein geselliges Wochenende mit zwei Konzertabenden und einem Nachmittag mit Aufführungen. Entdecken Sie Musikgruppen verschiedener Stilrichtungen, Zirkusvorführungen, Stände mit lokalem Kunsthandwerk und vieles mehr!

Mise à jour le 2023-04-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région