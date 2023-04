Festival des épouvantails et des girouettes Parc de la Biodiversité / Halle du marché, 13 mai 2023, Avermes.

La municipalité d’Avermes organise la deuxième édition du Festival des épouvantails et des girouettes le samedi 13 mai de 16 h à 23 h dans le parc de la biodiversité, sous la halle et aux abords..

Parc de la Biodiversité / Halle du marché

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality of Avermes organizes the second edition of the Festival of the scarecrows and the weather vanes on Saturday, May 13th from 4 pm to 11 pm in the park of the biodiversity, under the market hall and in the surroundings.

El municipio de Avermes organiza la segunda edición de la Fiesta de los espantapájaros y las veletas el sábado 13 de mayo de 16.00 a 23.00 horas en el Parque de la Biodiversidad, bajo el mercado y en los alrededores.

Die Stadtverwaltung von Avermes organisiert am Samstag, den 13. Mai von 16 bis 23 Uhr im Parc de la Biodiversité, unter der Markthalle und in der Umgebung die zweite Ausgabe des Festivals der Vogelscheuchen und Wetterfahnen (Festival des épouvantouvantoirs et des girouettes).

Mise à jour le 2023-04-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région