ATELIER FAMILLE « VERRE ET TRANSPARENCE » AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Avenue Xavier Rineau Gétigné, 12 juillet 2023, Gétigné.

Gétigné,Loire-Atlantique

Il suffit d’une paire de ciseaux et d’un soupçon d’imagination ! atelier famille en écho aux céramiques de l’artiste Bernard Dejonghe..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. EUR.

Avenue Xavier Rineau Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



All you need is a pair of scissors and a bit of imagination! A family workshop echoing the ceramics of artist Bernard Dejonghe.

Todo lo que necesitas son unas tijeras y un poco de imaginación. Un taller familiar que se hace eco de las cerámicas del artista Bernard Dejonghe.

Familienatelier in Anlehnung an die Keramiken des Künstlers Bernard Dejonghe.

