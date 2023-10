Projection : Festival du film d’animation « Encore et encore » Avenue Winston Churchill Tulle, 4 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Projection : Festival du film d’animation « Encore et encore » – Dès 6 ans -.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Avenue Winston Churchill Médiathèque

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Screening : Festival du film d’animation « Encore et encore » – From 6 years old – (in French)

Proyección : Festival du film d’animation « Encore et encore » – A partir de 6 años – (en francés)

Vorführung: Festival du film d’animation « Encore et encore » – Ab 6 Jahren –

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze