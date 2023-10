Stage : Education à l’image Avenue Winston Churchill Tulle, 2 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Stage : Education à l’image et au cinéma – Dès 12 ans – Sur inscription -.

2023-11-02 fin : 2023-11-03 . .

Avenue Winston Churchill Médiathèque

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Workshop : Education à l’image et au cinéma – From 12 years old – Registration required

Curso: Educación para la imagen y el cine – A partir de 12 años – Inscripción obligatoria

Praktikum: Bild- und Filmerziehung – Ab 12 Jahren – Mit Anmeldung –

Mise à jour le 2023-10-27