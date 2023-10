Exposition : Nos chemins de Kathleen Missud et Camille Lorgue Avenue Winston Churchill Tulle, 31 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Elles sont deux femmes artistes : Kathleen Missud, photographe et Camille Lorgue, biographe et rédactrice.

Eux, sont haut-viennois et ont vécu un changement de vie voulu, contraint, brutal, lent, heureux ou malheureux. Ils leur ont raconté. Elles les ont écoutés. Elles ont encré, figé, immortalisé et mis en lumière. Aujourd’hui, elles nous partagent le résultat.

À travers une exposition alliant photographies, écrits et créations sonores, Camille et Kathleen nous plongent au cœur de ces histoires singulièrement universelles. Venez découvrir des mots qui illustrent, des photos qui parlent et laissez-vous porter de rires en larmes, de victoires en blessures, de vie en vie.

Ouvert aux horaires de la médiathèque

​.

2023-10-31 fin : 2023-12-02 . .

Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



They are two women artists: Kathleen Missud, photographer, and Camille Lorgue, biographer and editor.

They are from the Haute-Vienne region and have experienced a change of life, whether deliberate, forced, brutal, slow, happy or unhappy. They told them. They listened. They inked, fixed, immortalized and brought to light. Today, they share the results with us.

Through an exhibition combining photographs, writings and sound creations, Camille and Kathleen plunge us into the heart of these singularly universal stories. Come and discover the words that illustrate, the photos that speak, and let yourself be carried from laughter to tears, from victories to wounds, from life to life.

Open during library opening hours

?

Se trata de dos mujeres artistas: Kathleen Missud, fotógrafa, y Camille Lorgue, biógrafa y editora.

Son de la región de Haute-Vienne y han experimentado un cambio de vida, ya sea deliberado, forzado, brutal, lento, feliz o infeliz. Ellos se lo contaron. Ellos escucharon. Entintaron, capturaron, inmortalizaron y sacaron a la luz. Hoy comparten los resultados con nosotros.

A través de una exposición que combina fotografías, escritos y creaciones sonoras, Camille y Kathleen nos sumergen en el corazón de estas historias singularmente universales. Venga a descubrir las palabras que ilustran, las fotos que hablan, y déjese llevar de la risa al llanto, de las victorias a las heridas, de la vida a la vida.

Abierto durante el horario de apertura de la biblioteca

?

Sie sind zwei Künstlerinnen: Kathleen Missud, Fotografin, und Camille Lorgue, Biografin und Redakteurin.

Sie sind aus dem Haut-Viennois und haben eine gewollte, erzwungene, brutale, langsame, glückliche oder unglückliche Veränderung ihres Lebens erlebt. Sie haben es ihnen erzählt. Sie haben ihnen zugehört. Sie haben gezeichnet, eingefroren, verewigt und beleuchtet. Jetzt teilen sie das Ergebnis mit uns.

In einer Ausstellung, die Fotografien, Schriftstücke und Tonkreationen vereint, tauchen Camille und Kathleen in diese einzigartigen, universellen Geschichten ein. Entdecken Sie Worte, die illustrieren, Fotos, die sprechen und lassen Sie sich von Lachen zu Tränen, von Siegen zu Verletzungen und von Leben zu Leben tragen.

Geöffnet zu den Öffnungszeiten der Mediathek

?

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme