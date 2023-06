Atelier : Collage et découpage Avenue Winston Churchill Tulle, 22 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Créer des univers à plat ou comme en dimension, inspirés, ou non, de Matisse, des surréalistes ou des artistes du XXIe siècle. Les collages sont aussi beaucoup de surprise et d’inattendu…Atelier animé par Fabrice Combe.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . .

Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Create flat or dimensional worlds, inspired or not by Matisse, the Surrealists or 21st-century artists. Collages are also full of surprises and the unexpected… Workshop led by Fabrice Combe

Cree mundos planos o dimensionales, inspirados o no en Matisse, los surrealistas o los artistas del siglo XXI. Los collages también están llenos de sorpresas y de lo inesperado… Taller dirigido por Fabrice Combe

Erstellen Sie flache oder dimensionale Universen, die von Matisse, den Surrealisten oder Künstlern des 21. Jahrhunderts inspiriert sind oder auch nicht. Collagen sind auch eine Menge Überraschungen und Unerwartetes?Workshop geleitet von Fabrice Combe

