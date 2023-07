Atelier : Pergamano Avenue Winston Churchill Tulle, 8 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Avez-vous déjà entendu parler du Pergamano ? Loisir créatif très apprécié, celui-ci vous offre l’opportunité de créer de la dentelle en papier parchemin ! Carte de vœux, faire-part, marque page, boîte décorative ou même fleur en trois dimensions, les possibilités sont nombreuses et personnalisables à souhait !.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . .

Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Have you ever heard of Pergamano? A popular creative hobby, it gives you the opportunity to create lace on parchment paper! Greeting cards, announcements, bookmarks, decorative boxes or even three-dimensional flowers – the possibilities are endless and can be personalized to your heart’s content!

¿Ha oído hablar alguna vez del pergamano? Se trata de un pasatiempo creativo muy popular que te brinda la oportunidad de crear encajes sobre papel pergamino Tarjetas de felicitación, anuncios, marcapáginas, cajas decorativas o incluso flores tridimensionales: las posibilidades son infinitas y puedes personalizarlas a tu gusto

Haben Sie schon einmal von Pergamano gehört? Pergamano ist eine beliebte kreative Freizeitbeschäftigung, bei der Sie Spitzen aus Pergamentpapier herstellen können! Ob Grußkarte, Einladungskarte, Lesezeichen, dekorative Schachtel oder sogar eine dreidimensionale Blume – die Möglichkeiten sind vielfältig und können nach Belieben gestaltet werden!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze