Exposition : Humain Maux Avenue Winston Churchill Tulle, 4 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Cet été nous vous proposons de venir découvrir les œuvres de Fabrice Combe, artiste tulliste, diplômé des écoles des Beaux-arts. Il partage son temps entre dessins, collages, créations graphiques et arts plastiques. « Ma démarche artistique s’oriente depuis

toujours vers l’animalité et la violence humaine. La dualité entre les êtres sensibles et l’instinct animal, l’émergence de Pokemons hybrides à la fois doux et d’une intense violence, de super-héros fragiles et inquiétants, de pièges tendus, d’espaces cloisonnés.

Figurations anatomiques et figures tellement carnivores qu’elles frôlent parfois la drôlerie et nous déconcertent comme notre reflet dans un miroir de foire, mais ne vous y trompez pas la chasse est ouverte. » Fabrice Combe..

2023-07-04 fin : 2023-08-29 18:00:00. .

Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This summer, we invite you to come and discover the works of Fabrice Combe, an artist from Tull and a graduate of the Ecole des Beaux-Arts. He divides his time between drawings, collages, graphic creations and plastic arts. « My artistic approach has always

animality and human violence. The duality between sentient beings and animal instinct, the emergence of hybrid Pokemons that are both gentle and intensely violent, fragile and disturbing superheroes, traps set and spaces partitioned.

Anatomical figures and figures so carnivorous that they sometimes verge on the amusing and disconcert us like our reflection in a fairground mirror, but make no mistake, the hunt is on. » Fabrice Combe.

Este verano, le invitamos a descubrir la obra de Fabrice Combe, artista de Tull licenciado en Bellas Artes. Divide su tiempo entre dibujos, collages, creaciones gráficas y artes plásticas. « Mi enfoque artístico siempre ha

la animalidad y la violencia humana. La dualidad entre los seres sensibles y el instinto animal, la aparición de Pokemons híbridos que son a la vez amables e intensamente violentos, superhéroes que son a la vez frágiles e inquietantes, trampas tendidas y espacios compartimentados.

Figuraciones anatómicas y figuras tan carnívoras que a veces rozan lo cómico y nos confunden como nuestro reflejo en un espejo de feria, pero no nos equivoquemos, la caza ha comenzado » Fabrice Combe.

Diesen Sommer bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Werke von Fabrice Combe zu entdecken, einem Künstler aus Tull, der die Kunsthochschule absolviert hat. Er teilt seine Zeit zwischen Zeichnungen, Collagen, grafischen Kreationen und bildender Kunst. « Mein künstlerischer Ansatz orientiert sich seit jeher an

schon immer auf das Tierische und die menschliche Gewalt. Die Dualität zwischen empfindsamen Wesen und tierischen Instinkten, die Entstehung von hybriden Pokemons, die gleichzeitig sanft und von intensiver Gewalt sind, zerbrechliche und beunruhigende Superhelden, aufgestellte Fallen, abgetrennte Räume.

Anatomische Figuren und Figuren, die so fleischfressend sind, dass sie manchmal an Komik grenzen und uns wie unser Spiegelbild in einem Jahrmarktspiegel verwirren, aber lassen Sie sich nicht täuschen, die Jagd ist eröffnet. » Fabrice Combe.

