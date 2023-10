Halloween à Rives-en-Seine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine, 28 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Thème 2023 : Harry Potter

Dans le Parc de l’Hôtel de Ville et dans la salle des mariages métamorphosée, retrouvez de nombreuses animations gratuites :

Ateliers créatifs et manuels

Créez divers objets pratiques ou décoratifs sur le thème d’Harry Potter.

Rallye photo

Une grande chasse aux trésors dans le parc de la Mairie avec des énigmes visuelles et des défis en images !

Gourmandises

En plus du goûter offert en salle des mariages, vous pourrez participer à la cuisine d’une grande « soupe au caillou ». Il vous suffit pour cela d’apporter un légume !

Évidemment, qui dit Halloween, dit bonbons offerts, et il y en aura pour tout le monde !!!

Sans oublier notre stand de potions magiques : vous préparez le breuvage de votre choix…

Concours de déguisement

Enfants et adultes : deux catégories seront ouvertes pour ce concours où tous les déguisements sur le thème d’Halloween seront acceptés.

Inédit : tournoi de Quidditch

A 15h, par équipes de 5 joueurs tirés au sort, vous enfourchez un balai et tentez de gagner le match ! La meilleure équipe sera récompensée..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

Avenue Winston Churchill Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



2023 theme: Harry Potter

In the Parc de l?Hôtel de Ville and the transformed Salle des Mariages, enjoy a host of free events:

Creative and manual workshops

Create a variety of practical or decorative objects on the theme of Harry Potter.

Photo rally

A great treasure hunt in the Town Hall park, with visual riddles and picture challenges!

Gourmet treats

In addition to a snack in the wedding hall, you can help cook a large-scale « soupe au caillou ». All you have to do is bring a vegetable!

Of course, Halloween means candy, and there’s something for everyone!

And don’t forget our magic potions stand: you can prepare the beverage of your choice?

Costume contest

Children and adults: two categories will be open for this contest, and all Halloween-themed costumes will be accepted.

New: Quidditch tournament

At 3 p.m., in teams of 5 players drawn at random, you’ll ride a broom and try to win the match! The best team will be rewarded.

Tema 2023: Harry Potter

En el Parc de l’Hôtel de Ville y en la transformada Salle des mariages, podrá disfrutar de una amplia gama de eventos gratuitos:

Talleres creativos y manuales

Cree diversos objetos prácticos o decorativos sobre el tema de Harry Potter.

Rally fotográfico

Una gran búsqueda del tesoro en el parque del Ayuntamiento, ¡con acertijos visuales y retos fotográficos!

Golosinas

Además de un tentempié en el salón de bodas, podrás participar en la preparación de una gran « sopa de guijarros ». ¡Sólo tienes que traer una verdura!

Por supuesto, Halloween significa golosinas, ¡y habrá para todos los gustos!

Y no olvides nuestro puesto de pociones mágicas: podrás preparar la bebida que prefieras?

Concurso de disfraces

Niños y adultos: se abrirán dos categorías para este concurso, y se aceptarán todos los disfraces con temática de Halloween.

Novedad: torneo de quidditch

A las 15.00 h, en equipos de 5 jugadores elegidos al azar, súbanse a una escoba e intenten ganar el partido Se premiará al mejor equipo.

Thema 2023: Harry Potter

Im Park des Rathauses und in dem umgestalteten Hochzeitssaal finden zahlreiche kostenlose Veranstaltungen statt:

Kreative und handwerkliche Workshops

Erstellen Sie verschiedene praktische oder dekorative Gegenstände zum Thema Harry Potter.

Foto-Rallye

Eine große Schnitzeljagd durch den Park des Rathauses mit visuellen Rätseln und Bildherausforderungen!

Leckereien

Neben einem Imbiss im Hochzeitssaal können Sie an der Zubereitung einer großen « Steinsuppe » teilnehmen. Sie müssen nur ein Gemüse mitbringen!

Und natürlich gibt es an Halloween auch Süßigkeiten für alle!

Und nicht zu vergessen unser Zaubertrankstand: Sie bereiten ein Getränk Ihrer Wahl zu?

Kostümwettbewerb

Kinder und Erwachsene: Es gibt zwei Kategorien für diesen Wettbewerb, bei dem alle Verkleidungen zum Thema Halloween akzeptiert werden.

Ungewöhnlich: Quidditch-Turnier

Um 15 Uhr reiten Teams aus 5 zufällig ausgewählten Spielern auf einem Besen und versuchen, das Spiel zu gewinnen! Das beste Team wird belohnt.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche