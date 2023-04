Atelier rigolo : La pêche aux infos Avenue Winston Churchill, 23 août 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 6-8 ans.

Scoop à MuséoSeine ! Le carnet d’un pêcheur de l’estuaire vient d’être retrouvé. Il s’agit d’un document extrêmement précieux quand on sait que ces anciens travailleurs du fleuve ne se transmettaient leurs bottes secrètes qu’à l’oral. Quelles énigmes les enfants vont-ils résoudre en feuilletant cet incroyable calepin !.

2023-08-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-23 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

Scoop at MuseoSeine! The notebook of a fisherman of the estuary has just been found. It is an extremely valuable document when we know that these former workers of the river only passed on their secrets orally. What riddles the children will solve by leafing through this incredible notebook!

Animación para niños de 6 a 8 años.

¡Scoop en MuséoSeine! Se acaba de encontrar el cuaderno de un pescador del estuario. Se trata de un documento muy valioso si se sabe que estos antiguos trabajadores del río sólo transmitían sus secretos de palabra. ¿Qué enigmas resolverán los niños al hojear este increíble cuaderno?

Animation für Kinder von 6-8 Jahren.

Scoop in MuséoSeine! Das Notizbuch eines Fischers aus dem Mündungsgebiet wurde gefunden. Es handelt sich um ein äußerst wertvolles Dokument, wenn man bedenkt, dass diese ehemaligen Flussarbeiter ihre geheimen Stiefel nur mündlich weitergaben. Welche Rätsel werden die Kinder beim Durchblättern dieses unglaublichen Notizbuchs lösen?

