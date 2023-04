Atelier rigolo : Paparazzade Avenue Winston Churchill, 2 août 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 7-12 ans.

Dites à la Seine de brosser correctement ses dents pour son prochain rendez-vous avec les enfants. Elle va devoir leur réserver son plus beau sourire car nos apprentis photographes vont lui tirer le portrait. Voyons sous quel profil elle va se montrer..

2023-08-02 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-02 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 7-12 year olds.

Tell the Seine to brush her teeth properly for her next appointment with the children. She’ll have to give them her best smile because our apprentice photographers are going to take her portrait. Let’s see what kind of profile she will show.

Animación para niños de 7 a 12 años.

Dile a la Sena que se lave bien los dientes para su próxima cita con los niños. Tendrá que ofrecerles su mejor sonrisa porque nuestros aprendices de fotógrafo van a retratarla. A ver qué perfil muestra.

Animation für 7- bis 12-Jährige.

Sagen Sie der Seine, dass sie ihre Zähne für ihr nächstes Treffen mit den Kindern richtig putzen soll. Sie wird ihnen ihr schönstes Lächeln aufsetzen müssen, denn unsere Fotografenlehrlinge werden ein Porträt von ihr machen. Mal sehen, von welcher Seite sie sich zeigen wird.

Mise à jour le 2023-02-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité