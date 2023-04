Une oeuvre, un invité, un café : Souvenirs de Tancarville, la Seine et ses produits dérivés Avenue Winston Churchill, 1 août 2023, Rives-en-Seine.

Boule à neige du Pont de Tancarville, assiette décorative… sortent des réserves du musée pour la première fois, rien que pour vous ! Ces produits dérivés, en apparence triviaux, nous en apprennent pourtant bien plus que ce qu’on pourrait penser. Nous aborderons un panel de produits dérivés, reflet des pratiques touristiques du fleuve. Souvenir rétro ou complétement kitch, à vous d’en juger !.

2023-08-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-01 18:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Snow globe of the Pont de Tancarville, decorative plate… come out of the museum reserves for the first time, just for you! These derivative products, apparently trivial, teach us much more than we might think. We will discuss a range of by-products, reflecting the tourist practices of the river. Retro souvenir or completely kitsch, you be the judge!

La bola de nieve de Pont de Tancarville, un plato decorativo… salen por primera vez de las reservas del museo, ¡sólo para usted! Estos subproductos aparentemente triviales nos dicen mucho más de lo que pensamos. Observaremos una serie de subproductos, reflejo de las prácticas turísticas del río. Retro o completamente kitsch, ¡juzgue usted!

Schneekugel der Tancarville-Brücke, Zierteller… werden zum ersten Mal aus den Museumslagern herausgeholt, nur für Sie! Diese scheinbar trivialen Nebenprodukte verraten uns jedoch viel mehr, als wir vielleicht denken. Wir werden uns mit einer Reihe von Nebenprodukten beschäftigen, die die touristischen Praktiken am Fluss widerspiegeln. Ob Retro-Souvenir oder Kitsch, Sie haben die Wahl!

